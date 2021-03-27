«الشريف» يشهد مراسم الإعلان عن التطبيق الإلكتروني «اكتشف الإسكندرية»

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مراسم الإعلان عن التطبيق الإلكتروني "اكتشف الإسكندرية" Discover Alex، والذي يعد أول تطبيق إلكتروني سياحي شامل يتم تنفيذه بمحافظة الإسكندرية.وذلك بحضور؛ محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من الشخصيات العامة.وشهد المحافظ مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وممثلي الشركة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات (ITAP) المنفذة لبرمجة التطبيق، حيث أنه من المقرر عقب توقيع البروتوكول رفع التطبيق الإلكتروني علي جوجل بلاي Google play والاب ستور App stote، وسيكون متاح لتحميله من Google play بعد ١٥ يوم، وفي خلال ٣٠ يوم من App store.وفي كلمته؛ قال «الشريف» إن تطبيق "اكتشف الإسكندرية" يعد نقلة نوعية جديدة يتم تنفيذها لأول مرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي، وفي ظل التوجه العام للدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، موضحًا أن التطبيق سيساهم بشكل كبير في الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية.وأضاف أن التطبيق يعد ثمرة ونتاج عمل استمر لمدة عام كامل بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة والشركة المنفذة. مؤكدا أنه في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فأننا نحرص علي متابعة كل ما هو جديد أو حديث وتطبيقه لتحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها.ووجه المحافظ الشكر إلي الشركة المنفذة للتطبيق وكذلك الشكر إلي جميع العاملين بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة علي جهدهم المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دعم كافة القطاعات المختلفة بها ومواكبة جميع التطورات التكنولوجية.من جانبه؛ أوضح محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أن التطبيق يتم إطلاقه ب 7 لغات هي ( اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية والصينية )، ويحتوي علي جميع المعلومات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية سواء التاريخية أو السياحية أو الأثرية والفنادق والخرائط والرسومات، وأشهر الأماكن وأشهر الأكلات وغيرها. وأضاف أن كل ما يدور في خاطر السائح الأجنبي أو العربي أو حتي السائح المحلي من معلومات عن الإسكندرية يستطيع أن يجدها في هذا التطبيق باللغة التي تناسبه.