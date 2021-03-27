«سلاح المناعة».. لقاح كورونا أكثر فعالية 7 مرات لدى المتعافين

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتلقوا اللقاح يستجيبون له بشكل أفضل بسبع مرات ممن لم يصابوا به.وأكد الباحثون في جامعات ليفربول وشيفلد ونيو كاسل أكسفورد، أن مستويات الأجسام المضادة كانت أعلى بثلاث مرات لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر، مقارنة بشخص لم يُصاب أبدًا وتلقى الجرعتين.وأظهرت الدراسة أن جرعات لقاح كورونا توفر معدل أعلى من الاستجابة المناعية، مؤكدين أن الأمصال الحالية متوقع أن تعمل ضد السلالات الجديدة التي تتحور من فيروس كوفيد-19.وأجريت الدراسة على 237 من العاملين في مجال الصحة داخل مستشفيات شيفيلد وأكسفورد وليفربول ونيوكاسل وبرمنجهام، فيما كان معظم المتطوعين فيها من الإناث.وعمل الباحثون على قياس مستويات الأجسام المضادة، وهي مواد يستخدمها الجهاز المناعي لتدمير فيروس كورونا، ووجدوا أنه بعد جرعة واحدة من اللقاح، كان لدى الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بكوفيد-19، نحو 6.8 ضعف عدد الأجسام المضادة في أجسام من لم يصابوا من قبل.وشدد الباحثون على أن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ضرورية للغاية لأنها تجعل مناعة الجسم مستمرة لفترة أطول.وتأتي الدراسة بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات، في الأشهر القليلة الماضية، أن استجابات الأجسام المضادة بعد جرعة واحدة أعلى بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين تعافوا من كورونا.