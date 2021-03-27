10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ميدان المحطة بالشرقية (صور)

قال العقيد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن الحماية قد دفعت بـ١٠ سيارات اطفاء، للسيطرة على حريق ميدان محطة الزقازيق وإخماده.وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور ".. أنه لم يتم تحديد أسباب الحريق بشكل دقيق، لافتا الى أن الاحتمالات الأولية تشير الى ماس كهربائى، أو نشوب الحريق فى مخلفات المحلات التجارية.وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق بميدان محطة السكك الحديد وتم السيطرة عليه وجار حصر التلفيات.