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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جهود لضبط متهم بالنصب على المواطنين في 80 مليون جنيه بالمحلة

السبت 27/مارس/2021 - 08:53 م
متهم
متهم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تكثف مباحث قسم أول المحلة الكبرى، من جهودها لضبط المتهم بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ ٨٠ مليون جنيه من المواطنين، بدعوى بيع شقق سكنية لاكثر من شخص.

تلقت إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا، بلاغات من المواطنين بمدينة المحلة الكبرى، يتهمون فيه مقاول يدعى "س. ع" بالنصب على ٥٥ شخصا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بـ ٨٠ مليون جنيه بدعوى بيع شقق سكنية فى أحد الأبراج بمنطقة شكرى القوتلى بدائرة قسم أول.

وكشف ضحايا المستريح فى البلاغ، أنه قام ببيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص فى برج شهير بمنطقة شكرى القوتلى، كما باع شقق سكنية أخرى فى برج لم ينشأ حتى الآن على قطعة أرض بمنطقة تقسيم الشامى، وتم اكتشاف أمره عقب هروبه إلى محافظة أخرى.

وحررت المحاضر بأرقام ١٣٤ و٢٤٤ و٢٤٥ و١٤٢ و٧١٤٣ بقسم أول المحلة الكبرى، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها فى محيط الواقعة وكذلك رصد خط سير المتهم لتحديد مكان تواجده تمهيدا لضبطه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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