رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مؤشر إيدلمان».. السعودية تتصدر العالم في مستويات الثقة

السبت 27/مارس/2021 - 07:52 م
إيدلمان
إيدلمان
عبير سليم
طباعة
حافظت السعودية للعام الثاني على التوالي على مستويات ثقة عالية دوليا، ولكن هذه المرة تصدرت قائمة ضمت 28 دولة حول العالم، وفق نتائج مؤشر إيدلمان للثقة 2021.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، فقد ارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82% في يناير 2021، مضيفة إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها.

وعلى الرغم من أن التقرير يشمل الحكومة، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، إلا أن أيا من الفئات الأخرى لم تتفوق على الحكومة من حيث مستويات الثقة.

وتبقى الحكومة في السعودية المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقة على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعا من عدة نقاط بلغت نسبته 73%، فالمنظمات غير الحكومية 61% وأخيرا وسائل الإعلام 60%.

وبالمجمل، فإن المشاركين في استطلاع مؤشر الثقة بالنسبة إلى المملكة ينظرون إلى أن الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام تتمتع جميعها بالكفاءة والأخلاقيات.

وكانت الحكومة السعودية صاحبة الكعب الأعلى دوليا في سياق معالجتها لأكبر تحد صحي يشهده العالم، متمثلا بجائحة كوفيد 19، من خلال توفيرها الرعاية الطبية وأجهزة الكشف عن كورونا واللقاحات للمواطنين والمقيمين بالمجان، فضلا عن قيادتها لجهود المجتمع الدولي في مسألة تطوير اللقاحات ودعم الأبحاث الطبية والتجارب السريرية خلال عام رئاستها مجموعة العشرين.

وكشف "مؤشر إيدلمان للثقة" للعام 2021 أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 فاقمت المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن القلق بشأن فقدان الوظائف وتغير المناخ تجاوز القلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

وتكيف المشاركون في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية بشكل جيد مع العمل من المنزل، حيث فضل ثلاثة من كل خمسة مشاركين تقريبا (59%) هذا الخيار على العودة إلى المكتب، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالإصابة بكوفيد-19 أثناء التنقل أو في مكان العمل.

يذكر أن مؤشر "إيدلمان" للثقة يصدر عن شركة استشارات أمريكية شهيرة يعود تأسيسها لمنتصف القرن الماضي، وتعد منذ العام 2018 أكبر شركة علاقات عامة في العالم من حيث الإيرادات، وينظر إلى نتائج استطلاعاتها بوصفها مسحا سنويا يحظى باحترام كبير حول إيمان الجمهور بالمؤسسات المجتمعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم

من الخمسينيات للثمانينيات.. كتاب يوثق مراحل تطور الحجاب في مصر

ليست لغة المصريين القدماء.. خرافات عن اللغة الهيروغليفية

لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى