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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في رمضان ٢٠٢١.. من هم الممنوعين من الصيام؟

السبت 27/مارس/2021 - 09:32 م
الصيام
الصيام
نعمات مدحت
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مازالت عمليات البحث مستمرة حول فئة الممنوعين من الصيام في شهر رمضان ، وذلك قبيل شهر رمضان، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الأفراد الذين لا يجوز لهم الصيام، حيث يعد شهر رمضان من الشهور التي يكثر فيها مغفرة الذنوب، فأوله رحمة ووسطة مغفرة وآخره عتق من النيران، فهو شهر الصوم، حيث فرض الله علينا شهر الطاعات والبركات مشروطًا بـالاستطاعة، مثل الحج تمامًا، وقد رخص الله سبحان وتعالى الإفطار في هذا الشهر، لعدد من الأفراد، حيث ورد في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما تُؤتى عزائم".

في رمضان ٢٠٢١.. من هم الممنوعين من الصيام


ويستطيع الكثير من المواطنين معرفة قائمة الأشخاص الممنوعين من الصيام، حيث تم تحديد عدد من الفئات وفقا لظروفهم الصحية والمرضية، وايضا فهناك فئة الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وتشمل قائمة المننوعين من الصيام: الأطفال، فإن الأطفال الأقل من 12 عامًا لا يصح أن يصوموا، وفقا لما أكده الأطباء، لأن الجوع والعطش في النهار الطويل، وفي ظل درجات الحرارة العالية؛ يؤثر على أجساد الأطفال، ويمكن تدريبهم على الصيام بعدد ساعات في اليوم.


كما تضم القائمة الأشخاص المصابين بمرض السرطان، بمختلف أنواعه، حيث يصعب عليهم الصيام، فقد يحتاجون إلى توظيف طاقاتهم في مقاومة المرض، والتغلب عليه، لذا، لا يصح أن يصوموا فهذا جهد شاق عليهم.


وتشمل القائمة أيضا، مريض السكرى، حيث أكد علماء الدين، أنه من يستطيع الصيام فليصوم ومن لم يستطيع فيفطر، وهذا يرجع إلى الطبيب المعالج، وحالة المريض.


وكذلك تضم القائمة المرأة الحائض والنفساء، فلا يجوز لها الصيام، خلال أيام الحيض والنفساء، إلا بعد الطهر من أيام الحيض والنفاس.


مريض الكلى حيث يعتبر مريض الكلى، من الفئات الممنوعة من الصيام، خاصة الذين لدى أجسادهم القدرة على تحويل الرواسب باستمرار إلى حصوات، وفي حال إصرارهم على الصوم، يجب أن يكون ذلك تحت مراقبة وإشراف الأطباء المتخصصين.

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قائمة الممنوعين من الصيام في رمضان


وتتضمن القائمة أيضا: الأفراد المصابين بمرض القلب، لهم رخصة الصيام، ولكن بإشراف الطبيب المعالج، ووفقا للحالة المرضية، والسيدات الحوامل والمرضع، وكذلك يجوز للسيدات الحوامل والمرضع الإفطار في نهار رمضان، إلا تعرضت حالتهم الصحية للخطر، فقد رخص الله لهم الإفطار، وكذلك يجوز الإفطار لمريض قرحة المعدة، والاستسقاء، ومرضى الفشل الكلوي.


وكذلك يجوز الإفطار لمريض كورونا ضمن الممنوعين من الصيام في رمضان 2021، لأنه لا يستطيع الصيام، نظرًا للكورس العلاجي الذي يتلقاه، وضيق التنقس الذي يتعرض له.

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