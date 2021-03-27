مصدر أمني: لا خسائر بشرية في سقوط عمود كوبري ترسا بالمريوطية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه لا توجد خسائر بشرية في سقوط عمود كوبري ترسا تحت الإنشاء بالمريوطية.ويقوم رجال الحماية المدنية بالجيزة برفع آثار سقوط العمود، وفحص سيارة سقط عليها لبيان الخسائر.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط عمود كوبري ترسا تحت الإنشاء بالمريوطية، وانتقلت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية لمكان الواقعة.وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.