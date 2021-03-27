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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الرئاسة: مصر قادرة على التعامل مع السفينة الجانحة.. وشكرا لمن عرض المساعدة

السبت 27/مارس/2021 - 07:44 م
جريدة الدستور
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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن حادث توقف السفينة البنمية في قناة السويس حادث استثنائي لا يتكرر كثيرا، مشيرا إلى أن قناة السويس مر بها 18 ألف سفينة العام الماضي لم يحدث أي شيء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نشكر كل من عرض تقديم المساعدة، لكن مصر متمثلة في هيئة قناة السويس قادرة على التعامل".

ولفت إلى أن استغلال البعض للحادث أمر معتاد، مؤكدا أنه لكل شركة حرية استخدام رأس الرجاء الصالح إذا أرادت، لكن رأس الرجاء الصالح يزيد من 10 لـ14 يوم زيادة عن قناة السويس وهو يتطلب رواتب أكثر وقوة تشغيل أكثر، أي تكلفة عالية فضلا عن أن المخاطر عالية جدا.

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