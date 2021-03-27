الرئاسة: مصر قادرة على التعامل مع السفينة الجانحة.. وشكرا لمن عرض المساعدة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن حادث توقف السفينة البنمية في قناة السويس حادث استثنائي لا يتكرر كثيرا، مشيرا إلى أن قناة السويس مر بها 18 ألف سفينة العام الماضي لم يحدث أي شيء.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نشكر كل من عرض تقديم المساعدة، لكن مصر متمثلة في هيئة قناة السويس قادرة على التعامل".



