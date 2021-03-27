محافظ كفرالشيخ والنواب يقفون دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحوادث الأخيرة

استهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع السابع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذي عقده محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث قطاري سوهاج، والشهيد "أيمن عبدالفتاح أبو ناصر غالي" ابن عزبة النواصر الذي استشهد جراء عمل إرهابي بشمال سيناء.وكذلك ضحايا عقار جسر السويس المنهار، ناعيا الشهداء، داعيًا الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يحتسبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ،واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات.