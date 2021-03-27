أهالى قنا عن تطوير 65 قرية: دليل على اهتمام الرئيس بكل المصريين

المحافظ:4 عقود تمويلية لجمعيات أهلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة



قال اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، إن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ستُنفذ، فى هذه المرحلة، بـ٣٣ قرية بمركز أبوتشت، و٩ قرى بمركز فرشوط، و١٧ قرية بمركز دشنا، بالإضافة إلى ٣ قرى بمركز الوقف، و٣ أخرى بمركز قوص، بإجمالى ٦٥ قرية، بالإضافة إلى توابعها البالغ عددها ٤٩٢ نجعًا وتابعًا فى ٥ مراكز بالمحافظة، وبتكلفة استثمارية تبلغ ١٥ مليار جنيه.

وأضاف: «المراكز والقرى والنجوع التابعة التى تم اختيارها ستشهد تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بها».

وتابع: «المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروعات، وزار أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وفرق مؤسسة «حياة كريمة»، القرى والنجوع المستهدفة، والتقوا المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية وما يطلبونه من مشروعات خدمية».

وأشار إلى أن المحافظة سلمت ٤ عقود تمويلية، بقيمة ٥.٦ مليون جنيه، لجمعيات تنمية المجتمع بالعسيرات بمركز فرشوط، وتنمية البيئة والأسرة بقنا، وجنوب الوادى بالوقف، وتنمية المجتمع بأولاد نجم بهجورة، لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة فى إقامة مشروعاتها الخاصة.

ولفت إلى أن تلك الفئات تضم المرأة المعيلة وشباب الخريجين من الجنسين وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف والمهارات اليدوية، بالإضافة إلى محدودى الدخل.

وأوضح أن متوسط تمويل المشروعات يصل إلى ١٠ آلاف جنيه، مع استهداف توفير ١١٢٠ فرصة عمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستخضع للمتابعة للتحقق من ممارستها الأنشطة الإنتاجية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المستهدفة.





سمهود: السيسى نصير الفقراء



وصف أهالى قرية سمهود، التابعة أيضًا لمركز أبوتشت شمالى قنا، الرئيس السيسى بـ«نصير الفقراء»، وذلك بعد الاستجابة لمطالبهم ودخول القرية ضمن قرى «حياة كريمة» وحل مشكلة المياه والصرف الصحى.

وقال سيد فارس، أحد أهالى القرية، إن جميع نواب البرلمان فى الدورات السابقة فشلوا فى إيجاد حل لأزمة الصرف الصحى، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى دائمًا يبحث عن حلول جذرية لأزمات المواطنين، قائلًا: «بكرة هنشوف مصر هتبقى أحسن دولة فى العالم».

وأضاف: «إحنا بنحبك يا ريس ونرسل لك تحياتنا من أقصى الجنوب، لأنك وقفت بجانب الغلابة والفقراء، والمبادرة أعطتنا الأمل فى الحياة من جديد».





فرشوط: مراكز شباب على الورق وتجديدها حلم طال انتظاره



أعرب عدد من شباب قريتى العسيرات والكوم الأحمر بمركز فرشوط عن سعادتهم البالغة بمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التى تستهدف إحلال وتجديد مراكز الشباب بقرى المركز، حتى تكون مقرًا لشباب هذه القرى.

وقال أحمد بدرى، ١٩ عامًا، مقيم بقرية الكوم الأحمر، إن مركز شباب القرية لم يجر تطويره أو تجديده منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن تطوير مركز الشباب كان أحد المطالب التى نادى بها أهالى القرية منذ سنوات طويلة.

وأضاف: «لدينا مركز شباب على الورق فقط، لكنه لا يمارس دوره على أرض الواقع، بسبب عدم وجود ملاعب أو رياضات داخله، والمركز بعد تجديده وتطويره سيصبح بديلًا للمقاهى، وسيقلل من معدلات الجرائم والحوادث والمشكلات التى يعانى منها شباب القرية».

وأكمل: «الريس هيعمر قريتنا والقرى المجاورة، ويبنى فيها مراكز شباب عشان كده باقوله شكرًا يا ريس».

أما فتحى أبوالفضل، ٢١ عامًا، من أبناء قرية العسيرات، فوصف مشروع تطوير مركز شباب القرية بأنه حلم طال انتظاره.

وقال: «نحن الشباب نبحث منذ سنوات عن ملاعب يمكننا فيها ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة دون دفع مبالغ كبيرة، والمركز بعد التجديد سيكون البديل المناسب لنا، ويقلل من تكاليف ممارسة الألعاب المختلفة والانتقال إلى الملاعب الخاصة، كما أنه يسمح لنا بدخول المسابقات التى تنظمها وزارة الشباب والاتحادات المختلفة، وهو ما حُرمنا منه لسنوات طويلة».



الدهسة: تشغيل الوحدة الصحية يوفر عناء السفر إلى المركز



طالب أهالى قرية «الدهسة» بتفعيل عمل الوحدة الصحية بالقرية وتقديم الخدمات الصحية لهم ولأبنائهم، مؤكدين أن «حياة كريمة» جاءت لتنقذهم من الفقر وتحيى آمالهم فى الحياة بكرامة.

وقال محمد إسماعيل، ٤٠ عامًا، إن الوحدة الصحية مهمشة وغير مفعلة، ولم يتم تطويرها منذ سنوات طويلة، وأصبحت جدرانًا بلا فائدة.

وأضاف: «مبادرة (حياة كريمة) أنعشت آمال أهالى القرية وأثلجت قلوبهم، وذلك باختيار الوحدة الصحية ضمن المشروع لتطويرها خلال الفترة المقبلة».

واختتم: «تطوير الوحدة الصحية سيوفر على الأهالى عناء السفر إلى المستشفى المركزى بمدينة فرشوط، وذلك للحصول على خدمات العلاج وخدمات تنظيم الأسرة، وكنا ننتظر تحقيق هذا الحلم منذ سنوات».



أبوشوشة: توصيل الصرف الصحى لحمايتنا من سقوط المنازل والأمراض



عانى أهالى قرية أبوشوشة، التابعة لدائرة مركز أبوتشت، على مدار عشرات السنين من أزمة الصرف الصحى، وغمرت مياه المجارى شوارع القرية، ما أدى لاختلاطها فى مياه الشرب.

وقال أحمد على، ٣٨ عامًا، من أهالى القرية، إن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» جاءت لتنقذ الأهالى من نفقات طائلة يدفعونها أسبوعيًا لكسح مياه المجارى مرة أو أكثر أسبوعيًا، مؤكدًا سعادته بالمبادرة، وبحرص الرئيس السيسى على الاستجابة لجميع طلبات الأهالى.

وأضاف أن الأهالى ظلوا على مدار سنوات يطالبون المسئولين فى محافظة قنا والوحدة المحلية لمركز أبوتشت بتوصيل الصرف الصحى للقرية، والذى يعد المطلب الأهم للأهالى، مؤكدًا أن الرئيس حقق حلم الجميع. وأوضح أن الأهالى شعروا باهتمام المسئولين والحكومة بهم، قائلًا: «ده كله بفضل الرئيس الإنسان، الذى دائمًا ما يلبى مطالب المواطنين سواء كانوا أغنياء أو فقراء».

بدوره، أكد إبراهيم عزت، ٢٦ عامًا، أحد أهالى القرية، أن «أبوشوشة» كانت دائمًا خارج اهتمامات المسئولين، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها القرية الأولى شمال محافظة قنا والتى تفصل بين مركز أبوتشت ومحافظة سوهاج.

وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحى سيحل أزمة تلوث المياه، ويوفر على المواطنين النفقات المادية التى يتم دفعها أسبوعيًا للسيارات لكسح المجارى من منازلهم، والتى قد يؤدى تراكمها إلى سقوط المنازل فى بعض الأحيان.

وأوضح «عزت» أن الفرحة غمرت أهالى القرية بعد اعتمادها ضمن مشروعات المبادرة، مؤكدًا أن الأهالى تقدموا بطلبات لأعضاء البرلمان خلال الـ١٠ سنوات الماضية، وجاءت المبادرة لتجدد الآمال فى توصيل الصرف الصحى لهم. وفى السياق ذاته، كشف الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت شمالى محافظة قنا، عن بدء أعمال توصيل مشروع الصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا أنها تعد القرية الأولى التى تنفذ بها أعمال المبادرة داخل المركز.



بخانس: التوقف عن استخدام الآبار بعد توسعة محطة المياه



باتت قرية «بخانس» وجميع قرى مركز أبوتشت على مشارف الانتهاء رسميًا من أزمات انقطاع مياه الشرب المتكررة، وعدم اللجوء لمياه الآبار الارتوازية، وذلك بعدما دخلت محطة مياه الشرب بالقرية ضمن مشروعات ملف «حياة كريمة»، ما ينهى أزمات الانقطاع فى المنطقة ككل.

وقال صالح عبدالمنعم، ٣٩ عامًا، أحد الأهالى، إن قريته والقرى المجاورة كانت تعانى من أزمات انقطاع المياه بشكل مستمر، ما يدفع الأهالى إلى استخدام المياه الجوفية عبر الطلمبات، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسى بدخول القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وإجراء أعمال التوسعات فى محطة المياه، سيحل الأزمة.

وتابع «عبدالمنعم» أن هناك ما يقرب من ٦ قرى أخرى ستنتهى منها أزمة مياه الشرب بعد إجراء التوسعات فى محطة مياه قرية «بخانس»، مؤكدًا أن ملف المياه بمركز أبوتشت لم يشغل أى أحد من قبل، متوجهًا بالشكر لرئيس الجمهورية.





الوقف: إدخال الغاز الطبيعى ورصف الطرق





قال نادر بشاى، أحد أهالى مركز الوقف، إن قرى المركز دخلت حيز التطوير والاهتمام، وذلك بعدما تقرر إنشاء العديد من المشروعات المختلفة فى البنية التحتية، وتطوير المستشفى المركزى، مبينًا أن هذا التطوير أحد أحلام الأهالى التى حققها الرئيس.

وأشار إلى أنه سيتم رصف العديد من الطرق بالمدينة، وإجراء توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحى، وتأهيل الترع وإدخال مشروع الغاز الطبيعى، بالإضافة لتطوير العديد من مراكز الشباب.

وأضاف أن المبادرة ستحل كل المشكلات التى عانى منها أهالى القرى والنجوع، وأنه بعد إنجاز مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاجتماعية والتنموية لن يكون هناك ما يشكو منه الأهالى.



يترقب أهالى ٦٥ قرية و٤٩٢ نجعًا فى ٥ مراكز بمحافظة قنا تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، بعد دخول قراهم ضمن المناطق المقرر تطويرها بشكل شامل ضمن المبادرة، من أجل تحسين أوضاع الخدمات العامة والمرافق بها.وأعرب أهالى قرى محافظة قنا، والمقرر تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية، عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروعات التطوير فى قراهم بعد سنوات طويلة من الإهمال، مؤكدين أن المبادرة تعد بارقة أمل ودليلًا على اهتمام الدولة وقيادتها السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين.