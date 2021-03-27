محافظ كفر الشيخ يتدخل لمنع تزويج فتاة قاصر يوم زفافها

تمكنت وحدة الحماية العامة بديوان محافظة كفر الشيخ من منع تزويج فتاة دون السن القانونية يوم زفافها.جاء ذلك بعد ورود بلاغ من خط النجدة، لمدير وحدة حماية الطفل العامة، ألاء عبد الحميد خفاجي، يفيد برصد حالة زواج لفتاة قاصر" ن ع "بمركز بيلا، وذلك بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إتمام الزواج، والإجراءات القانونية تجاه الأب وأسرة الفتاة.وأكدت ألاء عبدالحميد، مدير وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رصد أي مخالفات أو تعديات أو تعرض الأطفال لأي أخطار أو تعديات، لحمايتهم، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لسلامتهم.