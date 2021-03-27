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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف إعانة للحاجة «سمرة» المصابة بحادث سوهاج ونقلها لدار مسنين

السبت 27/مارس/2021 - 08:17 م
الحاجة سمرة
الحاجة سمرة
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن نقل الحاجة «سمرة» المصابة في حادث قطاري سوهاج إلى دار المسنين وتوفير كل سبل الرعاية لها وصرف مساعدة فورية لها من مؤسسة التكافل الاجتماعي وصرف معاش تكافل، بالإضافة لصرف التعويضات اللازمة لها وفقًا لتقريرها الطبي.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كل مصاب تعرض لعجز كلي جراء حادث قطاري سوهاج سيحصل على معاش شهري مدى الحياة للقُصر أو لذويه، وسيتم ذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمينات لصرف المعاشات الاستثنائية.

وأضافت في تصريحات أن التعويضات ستعتمد على درجة إصابتهم، وعدد الساعات التي يقضيها في المستشفى؛ فكل من مضى مدة في المستشفى تزيد على 72 ساعة يستحق تعويضًا من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه متدرج طبقًا لشدة الإصابة وأثره على التعافي، أما إذا قضى بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، فيبلغ ما سيتم صرفه من تعويض له 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أن دور وزارة التضامن لن ينتهي بعد الحادث مباشرة، لكن سيتم إجراء دراسة حالة متأنية للأسر وأطفالها وذويهم، حيث يتم تقديم الدعم اللازم لهم، من خلال فرص التعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى المعاش، مضيفة أن أسر المتوفين والمصابين سيكونون في أيدٍ آمنة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الدينية، داعية الله ألا يكتب على مصر مثل هذه الحوادث، وأن تمر هذه الأزمة ويحفظ الله مصر آمنة وسالمة دائمًا وأبدًا.

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