نعرض لكم في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حيث تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء لتسهيل العديد من الخدمات الكهربائية إلكترونيا بدلا من الذهاب لمكاتب العمل وتطرح المنصة العديد من الخدمات بالإضافة لخدمة تسجيل قراءة العداد الكهربائي سنعرضها لكم في هذا التقرير.ويدير الكثير من المواطنين محرك البحث لمعرفة رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وفي إطار حرص "الدستور" على توفير كافة المعلومات المفيدة لقرائها سنعرض لكم رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والخطوات اللازمة لذلك، من خلال رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة للكهرباء- يمكن للمواطن الذي يرغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة، التسجيل عبر الرابط http:www.moee.gov.eg.- بعدها يجدر بالمواطن تحديد شركة الكهرباء التابع لها عبر هذا الرابط أيضا- والخطوة التالية هي إختيار أيقونة خدمة العملاء.- ثم يتم الضغط على تسجيل القراءة حيث يقوم بكتابة الأرقام الموجودة بالعداد بالكامل.اقرأ أيضًا:«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة فيمواجهة كورونا (إنفوجراف)«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابينبكورونا خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباءوبعد معرفة رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والخطوات اللازمة للقيام بذلك نعرض لكم كذلك أهمية المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تعرف إختصارا بإسم منصة الكهرباء وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات اللازمة في هذا الموضوع_الإستعلام عن فواتير الكهرباء_دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا_خدمة تركيب العداد الكهربائي الكودي_الحصول علي شهادات تعاقد أو تصالح إلكترونيًا عبر المنصة_في حالة الرغبه بتغيير اسم صاحب العداد_تركيب عدادات كهربائية كبدل فاقد وتابع_تتيح المنصة أيضا تسجيل طلبات فحص العداد أو رفعه_طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي