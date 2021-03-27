البرلمان الليبي ينعى ضحايا قطاري سوهاج

نعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، السبت، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج وأبلغت اللجنة تعازيها لجمهورية مصر الشقيقة شعبًا وحكومة في ضحايا الحادث الأليم.وأعربت لجنة الخارجية عن تضامن ليبيا الصادق شعبًا وحكومة إلى جانب الأشقاء في جمهورية مصر، داعية للشهداء بالرحمة والمغفرة والشفاء العاجل للمصابين.وسقط عشرات الشهداء والمصابين في حادث تصادم قطارين بسوهاج أمس الجمعة ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.