من الخمسينيات للثمانينيات.. كتاب يوثق مراحل تطور الحجاب في مصر

رصد كتاب "ن النسوية" الصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع للكاتبة هبة شريف، العديد من التساؤلات المطروحة حول تاريخ حركات التحرر النسوية في العالم.وفي الفصل الثامن من الكتاب وتحت عنوان "المرأة محور الصراع" لفتت الكاتبة إلى أنه في الـ 1956 نشر "ألبرت حوراني" مقالا في اليونسكو كوريير"عن اختفاء الحجاب من مصر ومعظم الدول العربية، حيث وصف الدول التي ما زال الحجاب منتشرا فيها بأنها دول"متخلفة" وأكد أن الحجاب سيصبح قريبا جدا من علامات الماضي.وأشارت الكاتبة إلى أنه بالفعل شهدت الخمسينيات والستينيات وحتى الثمانينيات اختفاء الحجاب من معظم المدن المصرية، ليعود بقوة مع الثمانينات والتسعينات.وتشهد بداية الألفية الدعوة التى أطلقها أحد المثقفين المصريين لخلع الحجاب في مكان عام، لتقابلها دعوات أكثر نشاطا لارتداء الحجاب بل والنقاب أيضا.ولفتت الكاتبة إلى أن ما حدث أثناء وبعد فترة الستينيات من هجرة الريفيين إلى المدن أكد أن المجتمع لم يكن قد تقبل قيم "التقدم" و"التحديث" المزعومة التي كانت من مظاهرها خلع الحجاب.ومع تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة، أصبح أغلب سكان المدن ينحدرون من أصول ريفية وساد بالتالي نسق القيم المحافظ الخاص بهم وطغى على النسق الذي كان موجودا قبل موجة الهجرات الكبيرة من الريف .وأكدت الكاتبة أن لم يتحقق التمدن أو التحضر الذي كان لصيقا بالتصنيع وسيادة النظام الرأسمال، فلم تكن المدن في مصر مركزا للتصنيع ولا مجالا لحركة رأس المال وفق المنظومة الرأسمالية، فجاء المهاجرون من الريف ليعملوا في وظائف عشوائية أو ليتدرجوا في وظائف الدولة ولم تغير المدن فيهم شيئا لأن المدينة نفسها لم تكن قد تغيرت وفق شروط الحداثة.