الرحاب ومدينتي الأقل في مصروفات الصيانة السنوية



اشتكي عدد من أصحاب الوحدات السكنية بالمدن الجديدة من ارتفاع مصاريف الصيانة السنوية بشكل مبالغ فيه في بعض الأماكن، وكشفت نسب الزيادة الخاصة بمصاريف الصيانة السنوية في المدن الجديدة عن تفاوت كبير بين المدن والمنتجعات المختلفة سواء في الأسعار التى يدفعها أصحاب الوحدات السكنية أو في نوعية الخدمات المقدمة والتى ظهر التباين الواضح فيها

وانتشرت شكاوي ملاك الوحدات السكنية غبر مواقع التواصل الاجتماعي المحتلفة وجروبات الواتس اب المغلقة تتحدث فيها عن أرقام مبالغ فيها تزيد سنويا، مؤكدين أن بعض المدن الجديدة ترفع نسبة الزيادة السنوية لمصاريف الصيانة أكبر مما يتخيله أحد

تأتي في صدارة ترتيب زيادة مصروفات الصيانة مدينة بيفرلي هيلز، حيث وصلت الزيادة إلى 35%، بواقع 154 جنيه للمتر الواحد، يليها القطامية بلازا التجمع، في المرتبة الثانية، والتى وصل حجم زيادة مصاريف الصيانة فيها إلى 20%، بواقع 110 جنيهًا للمتر الواحد بشكل عام، ثم جاء مشروع الجريا في الترتيب الثالث في زيادة مصاريف الصيانة بنسبة 12%، بواقع 57 جنيهًا للمتر الواحد.

أما مشروعات سوديك فوصل حجم الزيادة لمصاريف الصيانة السنوية إلى 10%، بواقع 71 جنيهًا لصيانة المتر الواحد، ويأتي بالم هيلز بنفس الزيادة، ولكن بواقع 66 جنيهًا فقط غير شامل الحديقة.

ورغم أن الرحاب ومدينتي الأكبر من حيث المساحة والتكامل فيما يتعلق بالسكن والمدارس والخدمات المختلفة، إلا أن أسعار الصيانة السنوية لا تتخطى مبالغ محددة شاملة، حيث أن حجم الزيادة في مدينة الرحاب هو 10%، أي أن مصاريف صيانة المتر هو 53 جنيهًا شامل الحديقة، واذا تم مقارنة الخدمات المقدمة ستجد أن الرحاب هي أقل المدن من حيث حجم الزيادة لمصاريف السنوية، رغم أنها أكثر المدن التي تقوم بعمل صيانة دورية بسبب مساحتها وتعدد الخدمات، بالاضافة الي أنها أفضل المدن التى تهتم جميع وسائل الترفيه والخدمات اللازمة للسكان، الأمر الذي يفرض صيانة مستمرة وذلك بسبب خضوع تلك المُدن لشركات طلعت مصطفى، وهو ما يجعل مصاريف الصيانة السنوية الخاصة بها الأقل، سواء من حيث المبلغ المدفوع الذي يعد الأقل بين بقية المدن، أو من حيث الخدمات المقدمة والتى تعد الأفضل والأكثر تنوعا