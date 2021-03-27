رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرحاب ومدينتي الأقل في مصروفات الصيانة السنوية

السبت 27/مارس/2021 - 07:34 م
جريدة الدستور
طباعة

اشتكي عدد من أصحاب الوحدات السكنية بالمدن الجديدة من ارتفاع مصاريف الصيانة السنوية بشكل مبالغ فيه في بعض الأماكن، وكشفت نسب الزيادة الخاصة بمصاريف الصيانة السنوية في المدن الجديدة عن تفاوت كبير بين المدن والمنتجعات المختلفة سواء في الأسعار التى يدفعها أصحاب الوحدات السكنية أو في نوعية الخدمات المقدمة والتى ظهر التباين الواضح فيها
وانتشرت شكاوي ملاك الوحدات السكنية غبر مواقع التواصل الاجتماعي المحتلفة وجروبات الواتس اب المغلقة تتحدث فيها عن أرقام مبالغ فيها تزيد سنويا، مؤكدين أن بعض المدن الجديدة ترفع نسبة الزيادة السنوية لمصاريف الصيانة أكبر مما يتخيله أحد
تأتي في صدارة ترتيب زيادة مصروفات الصيانة مدينة بيفرلي هيلز، حيث وصلت الزيادة إلى 35%، بواقع 154 جنيه للمتر الواحد، يليها القطامية بلازا التجمع، في المرتبة الثانية، والتى وصل حجم زيادة مصاريف الصيانة فيها إلى 20%، بواقع 110 جنيهًا للمتر الواحد بشكل عام، ثم جاء مشروع الجريا في الترتيب الثالث في زيادة مصاريف الصيانة بنسبة 12%، بواقع 57 جنيهًا للمتر الواحد.
أما مشروعات سوديك فوصل حجم الزيادة لمصاريف الصيانة السنوية إلى 10%، بواقع 71 جنيهًا لصيانة المتر الواحد، ويأتي بالم هيلز بنفس الزيادة، ولكن بواقع 66 جنيهًا فقط غير شامل الحديقة.
ورغم أن الرحاب ومدينتي الأكبر من حيث المساحة والتكامل فيما يتعلق بالسكن والمدارس والخدمات المختلفة، إلا أن أسعار الصيانة السنوية لا تتخطى مبالغ محددة شاملة، حيث أن حجم الزيادة في مدينة الرحاب هو 10%، أي أن مصاريف صيانة المتر هو 53 جنيهًا شامل الحديقة، واذا تم مقارنة الخدمات المقدمة ستجد أن الرحاب هي أقل المدن من حيث حجم الزيادة لمصاريف السنوية، رغم أنها أكثر المدن التي تقوم بعمل صيانة دورية بسبب مساحتها وتعدد الخدمات، بالاضافة الي أنها أفضل المدن التى تهتم جميع وسائل الترفيه والخدمات اللازمة للسكان، الأمر الذي يفرض صيانة مستمرة وذلك بسبب خضوع تلك المُدن لشركات طلعت مصطفى، وهو ما يجعل مصاريف الصيانة السنوية الخاصة بها الأقل، سواء من حيث المبلغ المدفوع الذي يعد الأقل بين بقية المدن، أو من حيث الخدمات المقدمة والتى تعد الأفضل والأكثر تنوعا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«برودة ورياح وشبورة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

"تلال الفردوس" كتاب يكشف تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز

حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما