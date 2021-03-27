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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 142 فدانًا من غير الجادين في وادي النطرون

السبت 27/مارس/2021 - 07:33 م
ارض زراعية
ارض زراعية
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.

في سياق متصل استردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون واللجنة المُشكّلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون قطعتي أراضى بمساحة إجمالية 142 فدانًا من غير الجادين حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.

أكد محافظ البحيرة استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

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