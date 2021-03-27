استرداد 142 فدانًا من غير الجادين في وادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.في سياق متصل استردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون واللجنة المُشكّلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون قطعتي أراضى بمساحة إجمالية 142 فدانًا من غير الجادين حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.أكد محافظ البحيرة استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.