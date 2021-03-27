محافظ الغربية يناقش رؤساء المصالح الحكومية فيما تم إنجازه من «حياة كريمة»

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي مع جميع رؤساء المصالح الحكومية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه عقب الـ ٤ اجتماعات السابقة، والتي شارك بها السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف الحالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة زفتى، حيث استعرضت السكرتير العام المساعد الخطط المقترح تنفيذها ونسب تنفيذ المشروعات وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومن ضمنها سكن كريم، حيث أوضحت أنه تم حصر كافة الاحتياجات بمركز زفتي طبقًا للاشتراطات الواردة.ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بحصر كافة الاحتياجات وإعداد مخطط تفصيلي بها استعدادًا للمراحل القادمة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعلى رأسها رصد الطرق التي يتطلب رصفها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع شركات (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات) وكذلك رصد احتياجات المستشفيات والوحدات المحلية، كما طالب رؤساء المراكز والمدن بالتواصل مع المواطنين الراغبين بالتبرع بقطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها والبدء بإجراءات التخصيص فورًا.كما تم مناقشة ما تم إنجازه من مشاكل عرضها النواب في قطاعات (الثقافة، الصحة، الزارعة، الشباب والرياضة، الطب البيطري، الري،التضامن الاجتماعي)، حيث تم مناقشة احتياجات مديرية الثقافة لإقامة قصور ثقافة جديدة ونسب الإنجاز في تجديد قصور الثقافة المتواجدة سلفًا.ففي قطاع الصحة، تم حل مشكلة كابلات الكهرباء بمستشفى رمد المحلة وتوفير التجهيزات الطبية بمستشفيات رمانة والعثمانية بالمحلة الكبرى، كما وافق المجلس التنفيذي على المخطط التفصيلي للسماح ببناء سور حول الوحدة الصحية بقرية إخناواي، ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة والرقابة على الوحدات الصحية ووضع مقترح لتطوير العمل بها للعرض على وزارة الصحة.وفي قطاع الطب البيطري، وجه المحافظ بعمل رفع مساحي لجميع المجازر التي سيتم توقف العمل بها عقب تشغيل المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، وإعداد دراسة شاملة لكيفية الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تخدم مصالح مواطني الغربية.وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بتفعيل جميع لجان المساءلة المجتمعية المشرفة على مبادرة تكافل وكرامة بمديرية التضامن الاجتماعي، كما وجه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بوضع مقترح لإقامة نادي لذوي الهمم، وكذلك وضع تصور لتطوير مراكز الشباب في الوحدات المحلية بزفتي ضمن المبادرة الرئاسية "الحياة كريمة" وذلك لإعداد جيل قوي بدنيًا وعقليًا حيث إن مراكز الشباب والنوادي ليست فقط أماكن لممارسة الشباب للرياضة ولكن لنشر الوعي بمختلف المواضيع أيضًا.كما تم مناقشة موقف الكباري المطلوب صيانتها والتي تتبع قطاع الري، حيث أفاد مدير مديرية الري بأنه تم مخاطبة الوزارة بصيانة جميع الكباري التي اقترحها النواب، ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بإزالة جميع الأشجار الآيلة للسقوط بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة.واختتم المحافظ الاجتماع بالتوجيه نحو زيادة عدد لجان معاينة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحلة الكبرى بإضافة ٦ لجان جديدة( ٢ بحي أول، ٢ بحي ثان و٢ بالمركز).