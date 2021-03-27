«11 ضحية».. الحماية المدنية ترفع أنقاض عقار جسر السويس المنهار

تباشر قوات الحماية المدنية بالقاهرة رفع أنقاض عقار جسر السويس المنهار واستخراج الضحايا.وأوضح مصدر أمنى أن قوات الحماية المدنية تباشر أعمالها في البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتمكنت من انتشال ٩ جثامين ليرتفع عدد الضحايا إلى 11 بعد وفاة حالتين فور وصولهما المستشفى.وأضاف المصدر أن أعمال البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة حتى التأكد من استخراج جميع الضحايا.وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال المفقودين من أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.