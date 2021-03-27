«11 ضحية».. الحماية المدنية ترفع أنقاض عقار جسر السويس المنهار
السبت 27/مارس/2021 - 08:55 م
هدير مصطفيطباعة
تباشر قوات الحماية المدنية بالقاهرة رفع أنقاض عقار جسر السويس المنهار واستخراج الضحايا.
وأوضح مصدر أمنى أن قوات الحماية المدنية تباشر أعمالها في البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتمكنت من انتشال ٩ جثامين ليرتفع عدد الضحايا إلى 11 بعد وفاة حالتين فور وصولهما المستشفى.
وأضاف المصدر أن أعمال البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة حتى التأكد من استخراج جميع الضحايا.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.
ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال المفقودين من أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.
وأوضح مصدر أمنى أن قوات الحماية المدنية تباشر أعمالها في البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وتمكنت من انتشال ٩ جثامين ليرتفع عدد الضحايا إلى 11 بعد وفاة حالتين فور وصولهما المستشفى.
وأضاف المصدر أن أعمال البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة حتى التأكد من استخراج جميع الضحايا.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.
ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال المفقودين من أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.