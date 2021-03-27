اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم

"الشعر موقف.. الفن موقف.. الإنسان موقف".. هكذا كان مبدأ الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013)، الذي كان يعد أحد أهم شعراء العامية في مصر، إذ كان مشغولا بالناس، ولم يتعامل يوما مع نفسه على أنه شاعر، وكل ما كان يرغب به أن يستطيع التعبير عن رأيه بالكلمة الشاعرة للتعبير عن نفسه من خلال قضيته الحقيقية وهي الشعب المصري.منذ صغره؛ يرفض أحمد فؤاد نجم الظلم، إذ كان مجرد طفل يتيم، ولد بقرية كفر أبو نجم التابعة لمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وأطلق عليه والده "أحمد فؤاد" على اسم أحمد فؤاد ملك مصر حينها، إلا أنه مات وترك ابنه يواجه بمفرده مصيره الطبيعي لطفل يتيم فقير، اضطرته الظروف لدخول ملجأ للأيتام بمدينة الزقازيق، ثقلته مشاعر الوحدة القاتلة، حتى تعرف على طفل يتيم كان نحيلا بين زملائه، وهو "عبد الحليم حافظ"، الذي كان ابن قرية الحلوات القريبة من قريته، وبغرفة الموسيقى اكتشفا أن الغناء يعزى المحروم ويؤنس غربة اليتيم فيغنيان، وحفظا المقامات والتواشيح والأدوار والطقاطيق، وعشقا الطرب حتى أصبح لكل منهما اسما لامعا فيما بعد، لا ينساهما الناس حتى الآن.غادر نجم الملجأ كما دخله، يتيما فقيرا وحيدا، وظل يلتقط رزقه في أكثر من وظيفة، وتنقل بين أكثر من سكن، وعمل خادما بمنزل خاله، واحتضنته السجون وكان أولها لقضاء عقوبة مدتها 3 سنوات، مدانا بتهمة التزوير واختلاس الأموال الأميرية، وبداخل السجن كان يكتب الشعر، ونشر له أول ديوان بعنوان "من الحياة والسجن" الذي لاقى إعجاب الجميع، وأفرج عنه عام 1962.- "زيارة إلى ضريح عبد الناصر".. ما محبة إلا بعد عداوةأثارت قصيدة "زيارة إلى ضريح عبدالناصر" لأحمد فؤاد نجم جدلا كبيرا عند نشرها، واعتبرها البعض تحولا بمائة وثمانين درجة عن المسار الشعري الذي كان يسير فيه نجم، وعرف به والتف الناس حوله من أجله، وهناك من رأى في ذلك تحولا فكريا ونضجا أوصلته إليه خبرات السنين، وآخرين اعتبروه تحولا، إلى أن فسر نجم بنفسه هذا الأمر في أحد حواراته قائلا: "ليس تحولا ولكنه تأمل.. فقد كنت في سوريا عام 84 ولاحظت أن الإعلام العربي والمؤتمرات السياسية في كل بلد عربي تصف رئيسها سواء كان رئيسا للجمهورية أو ملكا بأنه أمين القومية العربية، وأنه قائدنا إلى الأبد، أي أبد.. أليس هناك موت؟! كما أن كل رئيس يحصل في الاستفتاءات على 99.9% وتذكرت تعليق صاحب مقهي في حوش قدم على الستة آلاف الذين لم ينتخبوا السادات حسب الإعلان الريمي، هل سيظل هؤلاء بلا رئيس؟! ورأيت أن هناك حملات إعلامية في كل البلاد العربية مباشرة أو غير مباشرة تحاول إسدال ستار النسيان على عبدالناصر لحساب هذا الحاكم أو ذالك حتى من الذين يريدون شعاراته.. ورأيت ألا أحد منهم يمكن مقارنته بعبد الناصر، فهو أول "بلال" أذن في الشعب العربي في عصرنا بالوحدة والتحرر من الاستعمار والعدل الاجتماعي، واستطاع أن يتحول من كولونيل متمرد إلى واحد من أبرز قادة عدم الانحياز، ولا أحد يريد أن يذكر الناس بذلك، فكتبت هذه القصيدة لأقول لكل الحكام العرب، هذا هو عبدالناصر وألقيتها أول مرة في جامعة دمشق فقوبلت بحفاوة جماهيرية عظيمة لأنها عبرت عن افتقاد الجماهير العربية، حتى الشباب الذين لم يعاصروه، لهذا البطل الرمز.وردا على سؤال "لكن القصيدة تحمل عاطفة حقيقية تجاه شخصية عبدالناصر وليست مجرد تذكير بزعيم يريدون محوه من ذاكرة الأمة"، قال: نعم.. لقد استعدت تلك العاطفة العميقة القديمة التي كنت أحملها لعبد الناصر منذ 1952 وحتى 1959 عندما دخلت السجن في قضية جنائية وبدأت أكتشف جوانب أخرى من الصورة، وعندما صفا الزمن كثيرا من هذه التناقضات والخطايا عادت إلى الذاكرة صورة عبدالناصر فارسنا وشهيد الفقراء، والذي جسد لنا كل ما هو نبيل في موروثنا "وإن كان جرح قلبنا كل الجروح طابت".- لم أكن يساريا.. ويا ريت كانت الثقافة سلعةتردد كثيرا أن أحمد فؤاد نجم صاحب اتجاه يساري، وظهر هذا الاتجاه في بعض أشعاره، فهل حقا استفاد من اليسار في مشروعه الشعري.. هذا ما أوضحه في أحد حواراته مؤكدا أنه ليس يساريا، لكن وجد أفكاره وأشعاره عند اليسار، وتابع: لكني براهن على الناس، وليس على الاتحاد السوفيتي أو أمريكا.. على الناس والشعب، الذي استطاع أن يقود العالم، وانتصروا أحيانا وانهزموا كثيرا، لكن تبقى الشخصية المصرية.وفي نفس الحوار كان لنجم تصريحا عن الثقافة، قائلا: يا ريت تكون الثقافة سلعة، من أجل أن يعيش المثقف ويأكل، بدلا من حال الولد نصف الزجال الذي يكتب كلمتين لتغنيهم نانسي عجرم مثلا، في مقابل آخر يكتب ديوانا كاملا ولا يتقاضى سوى اتنين جنيه أو جنيهات قليلة.- أنا ابن بلد فاهم.. وكذاب وقليل الأدب"من قال إنني مثقف.. أنا ابن بلد فاهم، وفي حياتي لم أتبع تنظيما ما، أو فكرا، وحتى مع وجودى مع أساطين الشيوعية، أمثال نبيل الهلالي، وزكي فطين، وزهدى العدوى، كنت أجلس معهم، وأعجب بهم جدا، لكنني لم أنتم أبدا إلى تنظيم معين، المثقفون لا يسمعون شيئا، وأنا الآن أشاهد قناة الجزيرة، وأستمع إلى فيروز".. هكذا اعترف نجم في حوار له بعدما سُأل عن سبب هجوم للمثقفين في فوازيره.عرف عن نجم أنه شخص جريء للغاية، وظهر ذلك بوضوح في أشعاره وحواراته التليفزيونية وكذلك لقاءاته الصحفية، وكان قد اعترف خلال حوار له بجريدة "الأهالي" 1991، ردا على سؤال " أنت قليل الأدب؟" قال: إذا كنت تقصد أدب القرود بتاع المؤسسات فأنا قليل الأدب، وعديم التربية، وهذه أوسمة أحافظ عليها.وأضاف: أحمد فؤاد نجم الإنسان كذاب قوي، أكذب كثيرا على أصحابي، وخاصة على ابنتي نوارة عندما أعدها بأنني سأزورها ولا أذهب إليها، أما في مسائل الشرف فأنا لا أكذب أبدا.