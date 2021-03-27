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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في انهيار عقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 07:31 م
انهيار عقار جسر السويس
انهيار عقار جسر السويس
حسام التمساح
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أمرت النيابة العامة بشرق القاهرة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث انهيار عقار بجسر السويس.

وأصدرت جهات التحقيق قرارا بالتحفظ على ملف العقار بحي السلام لفحصه ومراجعة التراخيص الصادرة له.

وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وسرعة تقديم الرعاية الصحية لطفلة 6 أشهر تم إنقاذها من أسفل العقار.

وتبين من التحريات الأولية مصرع 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وأن مالك الطابقين الأرضي والأول استمر في العبث في أساسات العقار، حتى انهار العقار فجر اليوم.

كما أوضحت التحريات أن مالك العقار قام بالبناء المخالف حتى 10 طوابق خلال فترة قصيرة، مما أثر على الأساسات التي انهارت أثناء العبث بها.

وكشفت التحريات أن مصنع الملابس المتواجد أسفل العقار، تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي، وتم إخلائه وتشميعه بتاريخ 7 مارس الجاري، وتم تحرير المحضر رقم ٤٣١٩ جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد مواليد ١٩٨٨، ومقيم ٤ م التعمير شيراتون – القاهرة، لإدارة مصنع بدون ترخيص وتحويل البدروم لجراج، بتاريخ تحرير المحضر، وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميع.
وكشفت مناظرة النيابة لجثث الضحايا ان الوفاة جاءت نتيجة كدمات متفرقة بجسد الضحايا بالإضافة لتهشم في رأس احد الضحايا واختناق اخرين جراء الانهيار.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).
وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.
وتم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهارة وجار البحث عن ضحايا أسفل انقاض عقار جسر السويس المنهار.

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