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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 468 متهمًا و27 قضية اتجار بالمواد المخدرة في حملات أمنية

السبت 27/مارس/2021 - 08:34 م
حملات أمنية
حملات أمنية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط- بورسعيد- الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 468 متهمًا، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– 17 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ضبط (27) قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ (5375) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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