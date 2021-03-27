رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

السبت 27/مارس/2021 - 07:24 م
يان كوبيش
يان كوبيش
ا ش ا
طباعة
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن ليبيا يجب أن تكون ذات سيادة كاملة على أراضيها دون أي وجود أجنبي، لافتا إلى ضرورة خروج المرتزقة الأجانب المدعومين من أطراف إقليمية ودولية.

وأشار كوبيش اليوم السبت إلى ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول شهر يوليو؛ ليتمكن من ضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات، معتبرا أن استمرار عمل اللجنة القانونية والتركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، قد يكون حاسمًا في إيجاد حل لهذه القضية، مشيرا إلى أن الإسراع في استكمال العمل يقطع الطريق أمام من يريد تعطيل الانتخابات.

كما أكد المبعوث الأممي أهمية ملف المصالحة الوطنية، مقترحا أن تتولى امرأة رئاسة هذه اللجنة، موضحا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اعتبرا أن هذه إحدى أولى أولوياتهما.

واعتبر المبعوث الأممي أن ملتقى الحوار السياسي مهم في الحاضر ومستقبلا، لكنه دعا إلى تقييم المرحلة الماضية من أجل القيام بما هو ضروري ضمن خارطة طريق للمرحلة القادمة يدعمها المجتمع الدولي ويلتزم بها.

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

"تلال الفردوس" كتاب يكشف تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز

حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما