ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 11 وفاة

قال مصدر أمنى إن قوات الحماية المدنية التى تباشر أعمالها فى البحث عن مفقودين تحت الأنقاض فى عقار جسر السويس المنهار، تمكنت من انتشال جثمانين ليرتفع عدد الضحايا إلى 11 حالة وفاة.وأضاف المصدر أن أعمال البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة حتى التأكد من استخراج جميع الضحايا.وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال المفقودين من أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.وقال مصدر أمنى إن رجال الحماية المدنية استطاعوا انتشال عدد من الضحايا أحياء من أسفل الركام، ويقوم رجال الإنقاذ بالتعامل بحذر مع ما تبقى من الأنقاض خشية وجود أحياء بالأسفل.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.