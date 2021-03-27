208.8 ألف إجمالي إصابات كورونا في ويلز

أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية السبت أنه تم تسجيل ٢٠١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) خلال ال٢٤ ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 208 آلاف و٨٩٥ حالة.

وقالت الوكالة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٥٥٠٥ حالات.