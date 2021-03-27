جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

حذرت "جمعية سيد الخيرية"، ومقرها يوركشاير في بريطانيا من الإعلانات التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقعي "تيك توك" وإنستجرام، الخاصة بتطبيقات تنسيق القوام واللهث وراء تحقيق حلم الرشاقة بغض النظر عن الوسائل الصحية لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الجمعية المعنية بخدمات دعم حل مشاكل اضطرابات الأكل أحد أمراض الصحة العقلية الأكثر شيوعًا في العصر الحديث، إنها شهدت زيادة بنسبة 68 بالمائة في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و19 عامًا الذين يطلبون المساعدة من هذا النوع في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن تسجيل زيادة بنسبة 56 بالمائة بشكل عام لجميع الفئات العمرية.

وأفادت جيما أوتن الراعية ومديرة الأعمال الخيرية في جمعية سيد الخيرية، بأنه يتعين على مشغلي منصات وسائل التواصل الاجتماعي القيام بواجبها تجاه مستخدميها إذ يتعين عليها التأكد من صحة المحتوى الذي تقدمه وألا تهتم بتفاعل المستخدمين فقط.