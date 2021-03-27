1485 إصابة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 238 ألفا و785 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية السبت، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 760 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 215 ألفا و474 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 22 ألفًا و746 شخصًا، منهم 342 مريضا في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.