«رجال الأعمال»: نولي اهتماما كبيرا للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الشافعي لـ"الدستور"، أن دائمًا نعقد الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة والجهات المسؤولة عن تلك القطاع لتسهيل الإجراءات على أصحاب المشاريع وحل التحديات التي تقف أمامهم.وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع ستساهم بنسبة كبيرة في زيادة المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، كما تعمل على توفير فرص عمل خاصة للشباب حديثي التخرج.