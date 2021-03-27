878 إصابة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في بوليفيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 268 ألفا و711 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم طالب بأنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و143 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بوليفيا بلغ ٧١ ألفا و٤٤١ شخصا.