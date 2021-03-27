ثروت مرتضى: الرسم والفكرة يجب أن يعملان سويا لإنجاح الكاريكاتير (حوار)

ـ في البداية كيف بدأت حكايتك مع الكاريكاتير؟



ـ بالتأكيد تأثرت بكثير من الفنانين.. من أبرزهم؟



ـ كيف تنظر للكاريكاتير كفن يعمل على تنمية الحس النقدي والجمالي؟



ـ هل هناك ضوابط تضعها أمام عينيك وأنت ترسم؟



ـ الكاريكاتير المصري في الفترة الحالية.. كيف تنظر إليه؟



ـ في رأيك بعد دخول المرأة لهذا المضمار.. من هن أبرز رسامات الكاريكاتير الذين تتابعهم؟



ماذا عن تدرجك في العمل الاحترافي في الكاريكاتير؟



ـ كيف تصف هذه الفترة؟



بدأ هوايته برسمه للشخصيات المحببة من الأهل والأقارب، وكان مدرس التربية الفنية يعلم حجم موهبته فمنحه دعمه الكلي، وانتقل من الهواية للاحتراف وعمل بالأهرام وروز اليوسف والعديد من الدوريات المصرية، "الدستور" التقت فنان الكاريكاتير ثروت مرتضى وكان هذا الحوار..بدأت رسم الكاريكاتير منذ الصغر وعلى شكل رسوم الشخصيات المحببة لى من الأهل والأقارب وكان التلوين بالألوان الخشبية والفلوماستر وكانت حصة التربية الفنية من أمتع الحصص إلى قلبى فقد كنت أتسلل من حصص التربية الرياضية وأذهب لمدرس التربية الفنية وأجلس معه حاملا كراسة الرسم لأرسم عنده.تأثرت برسامين مرحلة الثمانينات والتسعينيات أمثال مصطفى حسين وناجى كامل رسامي جريدة الأهرام وكان حلم حياتي مقابلة مصطفى حسين إلى أن تحقق وقابلته وعملت معه في مجلة كاريكاتير بعد أن أنهيت دراستي بجامعة المنصورة كلية تربية فنية عام 1994.بالنسبة لمعالجتي فى الكاريكاتير أتناول كل جوانب المشكلات الحياتية والسياسية والرياضية ففنان الكاريكاتير يختلف عن أى فنان تشكيلي آخر لأنه مطالب بالتعبير عن موضوعات مختلفة وحياتية فليس منطقي فى الأحداث التى يمر بها العالم سياسيا ووبائيا أن أتناول موضوعات أخرى فلابد أن تكون الأعمال المقدمة فى داخل هذا السياق.بالنسبة لمساحة الحرية فى تناول الكاريكاتير فالفنان المحترف يجب أن تكون أفكاره وإبداعاته لها ضوابط حياتية يسهل عليه التعبير عنها بحرية دون تجريح أو ابتزال وعلية اختيار ألفاظه بدون جرح مشاعر الآخرين.الكاريكاتير المصري فى المرحلة الحالية قد وصل لمجالات ومحافل كثيرة عالميا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض الدولية والعالمية وأصبح كل فنان يتواصل مع معظم الفنانين العالميين وقد شاركت في معارض عديدة عالمية فى كندا والصين والهند ولبنان والمغرب ويتم عمل ملتقى دولي سنويا فى دار الأوبرا بالقاهرة يجتمع فيه كل فناني العالم ويتم دعوتهم وحضورهم كل فعاليات الملتقى ويستمر لعدة أيام يتم خلالها عمل فعاليات وندوات طول هذه الفترة الكاريكاتير فى الفترة الحالية تعدى مرحلة التسلية وأصبح له جوانب وقضايا يعبر عنها نتيجة أن الفنان المصري أصبح من السهولة أن يتواصل فى الرؤى والأصدقاء على أفكار وقضايا حياتية كثيرة فقد أصبح الكاريكاتير عالميا دون بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة التعرف على كل الفنانين وأعمالهم وطريقة تناولهم للموضوعات والتعبير عنها.المرأة دخلت فن الكاريكاتير في مصر والعالم وأصبح هناك أكثر من رسامة فى مصر والعالم فعندنا دعاء العدل ورشا مهدي وسماح فاروق ورغد وكثيرين وأصبح هناك جمعية لرسامات الكاريكاتير ولهم معرض يتم عملها كل سنة فن الكاريكاتير وجد فى البداية مع الصحافة المكتوبة ودخول النت قد أطلق له مساحات أكبر من الحرية والتواصل والتعبير.بدأت العمل في القاهرة عام 1997 من خلال مجلة الكاريكاتير بعد مقابلة مصطفى حسين فنان الكاريكاتير وحدد لى أن أتناول الحياة الفرعونية بشكل أسبوعي من خلال الريشة والتعبير عنها بصورة حياتية ومناقشة مشاكلنا من خلالها وكانت فترة جميلة، حيث ظللت ولمدة سنوات التقى بالفنان الجميل بشكل أسبوعي لعرض الأعمال عليه واختيار المناسب منها وكثيرا ما كانت يحلو الابتسامات والإضافات والتوجيه في كل عمل وفى حقيقة الأمر استفدت كثيرا من خبراته الرائعة وإرشاداته في الأعمال بشكل فني فالكاريكاتير ليس رسم وفكرة بل تعلمت معه أن يوجد في داخل العمل الحركة وكيفية تحريك الشخوص داخل العمل وبشكل صحيح وتعبير "الوشوش" مع الفكرة من فرح أو اندهاش أو سخرية كل تعبيرا له مردوده لدى المتلقي وتعلمت أن الرسم والفكرة لابد أن يعملان سويا لإنجاح الكاريكاتير فى عمل تكاملي وعملت بعد ذلك فى جريدة وطني والتعبير عن مشاكل وقضايا الأسرة المصرية بشكل أسبوعي، وشارفت بعد ذلك بالعمل فى جريدة الأهرام من خلال ملحق أيامنا الحلوة تحت إشراف الأستاذ محمد زايد ولمدة أربع سنوات من عام 2009.كانت فترة رائعة واهتمام الأهرام بفن الكاريكاتير في تلك الفترة وتعرفت على مشاهير هذا الفن من خلالهم فكنت أتقابل مع الفنان ناجي كامل فى كل مرة أذهب إليهم وأعرض أعمالي عليه وكان مرحب بى وكانت فترة مهمة فى حياتى لأنها ساعدتني على الانتشار بشكل كبير قبل اختراع الفيس بوك والميديا والترندات وبعدها تنقلت بعدد من الجرائد والمجلات والمواقع المختلفة الكورة والملاعب وجريدة الخميس وموقع المواطنة وغيرها من الإصدارات الصحفية وعملت بمؤسسة روزاليوسف مجلة وموقع، والكاريكاتير لغة التعبير الممتع ليعبر عن مشاكلنا بشكل ساخر ورسم صورة عن الواقع من خلال الكاريكاتير.