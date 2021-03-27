خالد الطوخى يكتب: ملاحظات عابرة على قضية اجتماعية



فى كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وجّه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على إعداد الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الجميع يتطلع إلى ظهور قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويصب فى مصلحة الأسرة والطفل.. وأعتقد أن السيد الرئيس أراد بذلك القول أن يطمئن سيدات مصر، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية سوف يخرج بالشكل الذى يحقق مصالح الجميع ويضمن الاستقرار المجتمعى أيضًا.

ما قاله الرئيس وما ترتب عنه من ردود أفعال إيجابية يتطلب النظر إلى هذا القانون ومناقشته باهتمام بالغ، وبتركيز يتماشى مع هذا الموضوع شديد الأهمية، فمشروع القانون يعود ليوم الثامن عشر من أكتوبر لعام ٢٠١٧، حينما كلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هيئة كبار العلماء بتشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من رجال الدين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، بحيث تكون مهمة هذا القانون الأساسية هى مواجهة أزمة القانون القائم، وسد الثغرات به والتى تتسبب فى الكثير من المشاكل والأزمات، بما ينعكس بشكل سلبى على المجتمع ككل، وقتها أشار فضيلة الإمام الأكبر إلى مسألة فى منتهى الأهمية، وهى أنه تم التوجيه وبشكل واضح وصريح بضرورة أن تحرص هذه اللجنة على ضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية بشكل عام.

وعملت هيئة كبار العلماء بالأزهر مع اللجنة على الخروج بهذا القانون بالصورة المثلى، حيث أكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، فى تصريحات صحفية، أنه تم عقد أكثر من ٣٠ اجتماعًا شاركت فيها نخبة من كبار الشخصيات القانونية والتشريعية والدستورية والمتخصصين فى الشئون الأسرية، فكان بمثابة حوار مجتمعى، وبالفعل انتهت اللجنة من صياغة مشروع القانون مكتمل الجوانب وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، ثم تم التصديق عليه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتم بالفعل توجيهه لكل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الموضوع.

ومن خلال ما ذكره عضو هيئة كبار العلماء فإن مشروع القانون يتكون من ١٩٢ مادة تناولت كل الجوانب الحياتية، ما جعل هذا المشروع لقانون الأحوال الشخصية يستوعب بصدق قضايا الأحوال الشخصية، فشمل الخِطبة وشروطها، وكذلك الشبكة وهل هى من المهر أم من غير المهر، والتحريم المؤقت والمؤبد من النساء، والطلاق وكيفية معالجته، وما يجب على الرجل والمرأة خلاله، كذلك مسألة معاملة الرجل لزوجته وحقوق كل منهما، كما عالج قضايا الحضانة، فالأم فى هذا القانون المعتمد من الأزهر هى الحاضنة لسن ١٥ عامًا وإذا تزوجت فأمها هى الحاضنة، فإن لم تكن موجودة فأم الزوج، وبعد ذلك يتم تخيير الطفل مع مَن يعيش، وللحاكم السلطة المطلقة فى تحديد صلاح الأم أو الأب ليعيش معهما الأبناء، وعالج القانون أيضًا وبشكل محدد أشكال الزواج العرفى غير المنضبطة، وتحريم الصورة العبثية له والتى تشبه إلى حد كبير الصفقات التجارية، ومواجهة فوضى الطلاق الذى أصبح يتم لأتفه الأسباب، وتجريم زواج القاصرات، تلك القضية شديدة الخطورة على المجتمع.

والحق يقال فإن مشروع هذا القانون يحظى بقيمة مضافة تتعلق بدعم فضيلة شيخ الأزهر له، حيث قال فضيلته فى تصريحات صحفية إن مشروع مقترح القانون، الذى أعدته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أساسه الشرع الحنيف بمدارسه الفقهية المعتمدة، وحاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين كل الأطراف، ووضع نصب عينيه مقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة الأسرة مجتمعة فى المقام الأول، ومصلحة الطفل، وجدَّد شيخ الأزهر، فى تصريحاته الصحفية، التأكيد على أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلمًا كبيرًا، موضحًا أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف، فمثل هذه العِشرة حرام على الزوج، وهذا ما يُفهم بوضوح شديد من قوله تعالى: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».. و«وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ».. و«وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا»، كلها أوامر تأمر بالمعروف، ولفت شيخ الأزهر الانتباه إلى أن القرآن منع إلحاق أى ضرر بالزوجة، حتى فى حالة كره زوجها لها، تصديقًا لقول المولى، عز وجل، فى كتابه الكريم: «فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا».

وذهب شيخ الأزهر إلى ما هو أبعد من ذلك، بتأكيد فضيلته وجود تقصير من العلماء فى تبليغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل إن ما تم تبليغه أحكام شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة تتعارض مع الشرع والدين الحنيف والسنة النبوية، والدليل على ذلك أننا لم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبى لأزواجه، لأنه هو الذى بلّغنا وجوب المعاملة بالمعروف، وأيضًا حين يقول النبى: «لا تُطلِّقوا النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعنى: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف فى قضية العِرض ومسألة الشرف ومسألة الكرامة.. وأشار فضيلته إلى مسألة فى منتهى الأهمية، وهى أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادات والتقاليد، وكان المفروض أن النصوص هى التى تضبط وتهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب ذلك أصبح هذا الموروث يمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنّة النبوية، وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص التى نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور الوحى الإلهى المعصوم، فنصوص الوحى نزلت لتقول للإنسان: أغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح بابًا آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها.

ومما سبق، فإنه يمكننى القول إن المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة، لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأحوال الشخصية دون أن يكون تحت نظرنا ما نراه من عوار فى التعامل مع شئون الأسرة، فلن تجدى هذه المشروعات شيئًا، وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون للأسرة «الأحوال الشخصية» انطلاقًا من واجبه الشرعى أولًا، واختصاصه بمراجعة القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وفق النص الدستورى ثانيًا.

أعتقد أنه مما تناولته فى هذا المقال من حقائق يدفعنى للقول، مؤيدًا فضيلة الإمام، إن اتهام البعض الأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل هو باطل جملة وتفصيلًا، فموضوع الأسرة من وجهة نظر الأزهر موضوع محورى فى الإسلام، وأساسه هو المرأة والرجل على السواء، فحينما يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التى هى المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وأعنى بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج وطلاق وميراث.. إلخ، حين يكون الأمر كذلك فيجب شرعًا وعرفًا ودستورًا وقانونًا أن من يتقدم بمقترحات بنود القانون وصياغته بالشكل الصحيح هم العلماء وأساتذة الفقه والشريعة، ممن هم أهل للثقة ومشهود لهم بنزاهة الرأى وطهارة المقصد.

وحينما يتصدى الأزهر الشريف لتقديم مقترح قانون للأحوال الشخصية فهو بذلك يمارس عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامة لا تقبل أن يُقنِّن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.

