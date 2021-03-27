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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5303 إصابات بكورونا في المكسيك

السبت 27/مارس/2021 - 07:53 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل ٥٣٠٣ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و٢١٩ ألفا و٨٤٥ حالة.
وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت بأنه تم تسجيل ٦٥١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٢٠٠ ألف و٨٦٢ حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك بلغ ٨١١ ألفا و٨٨٤ شخصا.

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