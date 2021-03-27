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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول ونماذج امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لشهر مارس 2021

السبت 27/مارس/2021 - 09:34 م
امتحانات
امتحانات
حسين العمدة
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يبحث الطلاب على جدول ونماذج امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لشهر مارس 2021 ، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة المعلومات بالتفاصيل عن جدول ونماذج امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لشهر مارس الجاري.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الأول الإعدادي لهذا الشهر سيكون في يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٩ مارس، وسيكون امتحان واحد مجمع في جميع المواد الدراسية، أما موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي الشهرى، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٣٠ مارس الجاري، وسيكون امتحان واحد مجمع في جميع المواد الدراسية.

جدول مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لشهر مارس 2021 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقييم الطلاب بالمرحلة الإعدادية في امتحان شهرى مجمع، ومن المقرر عقد امتحان شهر ابريل المقبل الشهرى، للصف الأول الإعدادي والصف الثانى الإعدادي يوم الاربعاء الموافق ٢٨ ابريل.


وسيكون اختبار شهر مايو لتقييم الطلاب بالصف الأول والثاني الإعدادي، هو أخر الاختبارات الشهرية، وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى سيحصل الطلاب بالمرحلة الإعدادية على أعلى درجة في الامتحانات الشهرية الثلاثة.

نماذج امتحانات الصف الأول والثاني الاعدادي لشهرية
ونستعرض لكم نماذج امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نماذج امتحانات المرحلة الاعدادية حتى يتعرف الطلاب على صيغة الامتحانات والتدريب على الأسئلة المشابهة التى ستكون فى امتحان الشهر المجمع لشهر مارس الجاري، ويمكن للطلاب تحميل نماذج الصف الأول والثاني الإعدادي من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا .
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وتقوم وزارة التربية والتعليم، بتقديم المساعدة والدعم المستمر للطلاب في كافة المراحل التعليمية، حتى تستطيع النهوض بمنظومة التعليم، ومواكبة التطور التكنولوجي التي تعمل به كافة الدول المتقدمة في مجال التعليم، وتحرص الوزارة على حماية صحة الطلاب بالمدارس، باتباع كافة الاجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات التي سيتم عقدها داخل المدارس، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

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