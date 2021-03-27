مقتل مسلح وإصابة جنديين هنديين في اشتباكات بكشمير

أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت أن مسلحا لقي حتفه فيما أصيب جنديان اثنان إثر اندلاع اشتباكات بين الجانبين في مقاطعة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير".ونقلت قناة (إنديا تي.في.) الهندية عن الشرطة قولها ان الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بعملية بحث في المنطقة بعدما تلقت معلومات تفيد بتواجد مسلحين هناك.