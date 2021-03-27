«قومي المرأة» يشيد باختيار ماري ألكسندر عمدة لمدينة أمريكية

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه باختيار ماري ألكسندر، عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الأمريكية.وأعربت مايا عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار ماري ألكسندر، عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليوني الأمريكية كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية، لافتة إلى أن اختيارها يأتى كونها نموذجا نسائيا مشرفا متميزا وناجحا ورائدا فى مجال العمل السياسي والمجتمعي، متمنية لها مزيدا من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.