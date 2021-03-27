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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

السبت 27/مارس/2021 - 07:03 م
إيدلمان
إيدلمان
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تصدرت المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، قائمة بـ28 دولة حول العالم وفق نتائج مؤشر إيدلمان للثقة 2021، حيث ارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82% يناير 2021، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أداءها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن حكومة المملكة حصلت على الكعب الأعلى دوليًا في سياق معالجتها لأكبر تحدٍ صحي يشهده العالم، متمثلًا بجائحة كوفيد-19، من خلال توفيرها الرعاية الطبية وأجهزة الكشف عن كورونا واللقاحات للمواطنين والمقيمين بالمجّان، فضلًا عن قيادتها لجهود المجتمع الدولي في مسألة تطوير اللقاحات ودعم الأبحاث الطبية والتجارب السريرية خلال عام رئاستها مجموعة العشرين.

وكشف مؤشر إيدلمان للثقة 2021 أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 فاقمت المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن القلق بشأن فقدان الوظائف وتغير المناخ تجاوز القلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

وتكيّف المشاركون في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية بشكل جيد مع العمل من المنزل، حيث فضّل ثلاثة من كل خمسة مشاركين تقريبًا (59%) هذا الخيار على العودة إلى المكتب، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالإصابة بكوفيد-19 أثناء التنقّل أو في مكان العمل.

وتبقى الحكومة في المملكة المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقةً على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعًا من عدة نقاط بلغت نسبته 73%، فالمنظمات غير الحكومية 61% وأخيرًا وسائل الإعلام 60%.

وبالمجمل، فإن المشاركين في استطلاع مؤشر الثقة بالنسبة إلى المملكة ينظرون إلى أن الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام يتمتع جميعها بالكفاءة والأخلاقيات.

يُذكر أن مؤشر إيدلمان للثقة يصدر عن شركة استشارات أمريكية شهيرة يعود تأسيسها لمنتصف القرن الماضي، وتُعد منذ العام 2018 أكبر شركة علاقات عامة في العالم من حيث الإيرادات، ويُنظر إلى نتائج استطلاعاتها بوصفها مسحًا سنويًا يحظى باحترام كبير حول إيمان الجمهور بالمؤسسات المجتمعية.

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