1198 إصابة و9 وفيات بكورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم السبت، 1198 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و1336 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند- وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 227 ألفًا و178 حالة، والوفيات إلى 1279 حالة، والشفاء إلى 211 ألفًا و360 حالة بنسبة بلغت 93%.