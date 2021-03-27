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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد قليل.. أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 07:31 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
أميرة العناني
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تحتفل وزارة الأوقاف، بعد قليل، بليلة النصف من شعبان، في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العشاء.

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

ويحضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف، صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها عقب صلاة العشاء.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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