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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

السبت 27/مارس/2021 - 07:00 م
أحمد زكي
أحمد زكي
ايهاب مصطفى
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كان من المفترض أن يصور أحمد زكي فيلم "رسايل البحر" قبل فيلمه "حليم"، وهو الفيلم الذي قام ببطولته فيما بعد الفنان آسر ياسين، وكانت الإسكندرية وطقسها وجوها العام تشكل خلفية حتمية لأحداث الفيلم، وحدد المخرج داود عبد السيد والذي كان له منزلة خاصة عند أحمد زكي بداية الخريف لبدء التصوير لمحاولة استغلال نوة المكنسة والتي يكون فيها الجو مناسبا جدا لتحقيق الصورة المرجوة في ذهن المخرج ولكن كانت هناك خطورة على حياة أحمد زكي.

وحاول داود عبد السيد ضغط المشاهد التي يتعرض فيها أحمد زكي للطقس إلى أبعد الحدود لما فيها خطورة على صحته ووجد الأطباء أنه ما زالت هناك مخاطرة وهنا اقترح عادل لبيب المدير المسئول عن أفلام جود نيوز تجهيز البلاتوه بأجهزة خاصة يتم تصوير تلك المشاهد فيها وأن يرتدي أحمد زكي بدلة جلد مثل بدل الغطس تحت ملابسه لتصوير مشهد أو أكثر على الكورنيش وسط الأمواج، وكانت هذه الحلول كافية لإقناع أحمد زكي الذي كان يريد بدء التصوير لجميع المشاهد المطلوبة على البحر مباشرة.

كان من المفترض أن شخصية البطلة في فيلم رسايل البحر طبقا للسيناريو فتاة لعوب، وتصادف في هذه الفترة بزوغ نجم الفنانة نانسي عجرم وأرادت شركة جود نيوز استغلال هذا النجاح ورشحتها للوقوف أمام أحمد زكي، ولكن الأخير رفض بقوة وبشكل قاطع، كان يرى ملامح نانسي عجرم أقرب إلى الطفولة والبراءة، واستجابت الشركة لطلبه، حسبما ذكر سمير عبد المنعم في مقال له على صفحات جريدة "نهضة مصر" عام 2008.

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