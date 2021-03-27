931 إصابة بكورونا في كوبا

ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم السبت أنه تم تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ(24) الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة القول إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 71 ألفًا و584 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 414 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.وبلغت الحالات النشطة 3417 حالة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 67 ألفًا و697 حالة.