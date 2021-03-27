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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: 800 جنيه مكافأة للعاملين و500 للعمالة غير المنتظمة

السبت 27/مارس/2021 - 09:09 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على صرف مكافأة إجادة قدرها 800 جنيه للهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين)، والأطباء والنواب ولجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإدارى المتواجدين على رأس العمل.

كما وافق المجلس علي صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومي بحد أقصي 500 جنيه.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الجامعة على دعم كافة العاملين بها، وتقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في خدمة الجامعة، خاصة ‏مشاركتهم الفعالة بتقديم كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، وتوفير كافة التدابير والوسائل الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن تواجدهم في أقسام التعليم والمستشفيات بعد مواعيد العمل الرسمية والإضافية لفترات طويلة وبذل المزيد من الجهد وإنجاز جميع الأعمال المطلوبة على النحو المنشود.

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