إحالة عامل للمحاكمة لاتهامه بقتل قهوجي في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، إحالة عامل إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في قتل قهوجي في منطقة بولاق الدكرور.وكشفت تحقيقات النيابة عن اتهام شادي على رابح، شرع في قتل المجني عليه أحمد ابراهيم مع سبق الإصرار، حيث تبين أن المتهم طعن المجني عليه بنصل بسلاح أبيض وتسبب في قطع جرحي في الأوعية الدموية بالرقبة.وقال المجني عليه إنه حال تواجده في المقهى لمزاولة عمله دخل عليه المتهم ومكث في المقهى فترة زمنية بدر خلال تواجده عدة أفعال جاذبة للانتباه مما دفعه إلى طرده من المقهى على أثر ذلك نشبت مشاجرة كلامية بينهما انتهت إلى مغادرته المقهى إلا أنه عاد إلى المقهى وطعنه غدرًا في رقبته.وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه مصاب بجرح طعني في الرقبة طوله ١٠ سم تسبب في إصابة العضلات الدموية في الرقبة ونزيف دموي.