رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عامل للمحاكمة لاتهامه بقتل قهوجي في بولاق الدكرور

السبت 27/مارس/2021 - 09:17 م
المحاكمة
المحاكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، إحالة عامل إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في قتل قهوجي في منطقة بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتهام شادي على رابح، شرع في قتل المجني عليه أحمد ابراهيم مع سبق الإصرار، حيث تبين أن المتهم طعن المجني عليه بنصل بسلاح أبيض وتسبب في قطع جرحي في الأوعية الدموية بالرقبة.

وقال المجني عليه إنه حال تواجده في المقهى لمزاولة عمله دخل عليه المتهم ومكث في المقهى فترة زمنية بدر خلال تواجده عدة أفعال جاذبة للانتباه مما دفعه إلى طرده من المقهى على أثر ذلك نشبت مشاجرة كلامية بينهما انتهت إلى مغادرته المقهى إلا أنه عاد إلى المقهى وطعنه غدرًا في رقبته.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه مصاب بجرح طعني في الرقبة طوله ١٠ سم تسبب في إصابة العضلات الدموية في الرقبة ونزيف دموي.

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم

من الخمسينيات للثمانينيات.. كتاب يوثق مراحل تطور الحجاب في مصر

ليست لغة المصريين القدماء.. خرافات عن اللغة الهيروغليفية

لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى