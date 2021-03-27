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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. توقيع اتفاق سلام بين السيادة السوداني والحركة الشعبية

السبت 27/مارس/2021 - 07:42 م
البرهان
البرهان
محمد عمر
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عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قمة ثنائية بمدينة جوبا، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على عملية ترسيخ السلام فيهما.

وأوضح مجلس السيدة في بيانه أن القمة استعرضت بصورة أساسية التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

من جانبه، أوضح الفريق توت قلواك مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، أن البرهان عقد جلسة محادثات قبيل انعقاد القمة الرئاسية، مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.

وأكد توت، أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، باتت واضحة، مشيرا إلى أن اللقاء الذى جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال، قطع أشواطا متقدمة فى إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ، وبشر توت الشعب السودانى بقرب اكتمال عملية السلام فى السودان، معلنا أن رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال سيوقعان- غدًا الأحد- إعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، ويشهد عليه الرئيس سلفاكير ميارديت.

وقال توت إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع اعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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