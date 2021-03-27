نائب بالتنسيقية يزور موقع العقار المنهار بجسر السويس (صور)

قام محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعمل زيارة عاجلة لموقع عقار جسر السويس الذي انهار اليوم إثر إجراء توسعات بالبدروم، ما أدى لموت العديد من المواطنين وصلوا لـ٨ حالات، إضافة إلى إصابة الآخرين.وتابع نائب التنسيقية الأوضاع الصحية للمصابين، حيث زار مستشفى السلام، وأكد أن الإصابات بلغت 17 حالة جميعها بمستشفى السلام العام، كما خرج منهم ٦ حالات، ومنهم عدد لا يزال في الرعاية المركزة.أكد النائب ضرورة محاسبة المقصرين ومحاربة الفساد الذي تسبب فى انهيار العقار، وشدد على ضرورة الرقابة المحلية لمنع استغلال العقارات السكنية فى إقامة مصانع تهدد أرواح المصريين.