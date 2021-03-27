لماذا تحتفل كنيسة الروم بعيد البشارة في مراس سنويًا؟

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه كنيسة الروم الأرثوذكسية تحتفل في مارس بعيد بشارة والدة الإله، لأنه في 25 ديسمبر تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وبهذا يكون ميلاد المسيح بعد 9 أشهر كاملة.أضاف نيقولا، في بيان السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه بهذه المناسبة ترأس القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة بمساعدة المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعى الكنيسة.وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير الذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.