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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تطلع المبعوث الأمريكى للسودان على تطورات سد النهضة

السبت 27/مارس/2021 - 07:59 م
السفير حمدي سند لوزا
السفير حمدي سند لوزا
ألفت الكحلي
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استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم السبت، السفير دونالد بوث، المبعوث الأمريكي للسودان، للتباحث حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي في المنطقة، والتي تشمل كل من مصر والسودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية.

وأكد نائب وزير الخارجية ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبًا بعملية الملء، كما استعرض ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.

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