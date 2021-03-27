من الأزياء إلى تصفيفة الشعر.. الأميرة ديانا تعود لشاشة السينما (صور)

فاجأت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، الكثير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها، وهي تشبه إلى حد كبير الأميرة الراحلة ديانا، إذ أنها تجسد شخصية الأميرة ديانا فى فيلمها الجديد Spencer.ـ الأميرة ديانا تعود من جديدتألقت النجمة كريستين ستيوارت، بإطلالة تشبه لحد كبير بدرجة طبق الأصل للأميرة ديانا، ظهرت النجمة اللامعة بعطف منقوش باللونين الأحمر والأخضر، وهو المعطف التى سبق وارته الأميرة ديانا، مزين بأزرار ذهبية، كانت قد صممته كاثرين ووكر مصممة الأزياء المفضلة لدى الأميرة ديانا.ـ تصفيفة الشعرظهرت كريستين ستيوارت، بتصفيفة الأميرة ديانا الشهيرة، وهى تصفيفة الطبقات المتعددة، بشعرها الأشقر القصير.ـ خاتم الخطبةلم تنس الممثلة كريستين، الظهور بتصميم يشبه كثيرا خاتم خطوبة الأميرة ديانا التى اشتهرت بارتدائه فى يديها دوما، وهو عبارة عن فص من الياقوت الأزرق والمرصع بالألماس، والذي توارثته كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، وأصبحت ترتديه فى يديها منذ عام 2010 وحتى الآن.ـ فيلم Spencerحرصت شركة نيون Neon المنتجة لفيلم Spencer نشر هذه الصورة الجديدة للنجمة كريستين ستيوارت، بهيئة الأميرة ديانا، أثناء تصوير الفيلم، الذي تدور أحداثه في عطلة نهاية أسبوع مصيري للأميرة ديانا، لتكشف عن أحداث ومشاعر الأميرة الراحلة حينما قررت الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، بعد اكتشافها خيانته لها، في أوائل التسعينات.