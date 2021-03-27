رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة 27-3-2021، رابط حجز موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين في المجالس الطبية المتخصصة التي يتيح للمواطن من ذو الهمم حجز موعد الكشف الطبي للسيارات من خلال تسجيل الدخول عبر الرابط الآتي من هنا .

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شروط الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك وسنوفيكم بالأوراق والشروط للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، وهي:

1 - صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما.

2 - صورتين شخصيتين.

3 - ثم صورة المؤهل الدراسي إن وجد.

4 - تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.

5 - بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

6 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارة مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

7 - وتقع المسئولية القانونية عن ما تم كتابته من بيانات على عاتق الشخص المسجل وتعد إقرارًا منه بصحتها. وسنوفيكم بالأوراق والشروط للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، وهي:1 - صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما.2 - صورتين شخصيتين.3 - ثم صورة المؤهل الدراسي إن وجد.4 - تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.5 - بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.6 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارة مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.7 - وتقع المسئولية القانونية عن ما تم كتابته من بيانات على عاتق الشخص المسجل وتعد إقرارًا منه بصحتها.

جدير بالذكر ان رابط المجالس الطبية بوزارة الصحة والسكان الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين، إضافة إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أطلقت الوزارة موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة إلكترونيا للتسهيل على المواطنين من التزاحم عبر المقار ايضا، حيث المواطن أن يبدأ في حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وتحديد المرض، إضافة إلى إدخال كافة البيانات المطلوبة للشخص الذي يريد الحجز، ثم يرسل الطلب إلى المجالس وتقوم بعد ذلك بالاتصال عليه، باليوم الذي يريده.