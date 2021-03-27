رحلة رهبان روسيا في 3 أديرة بوادي النطرون

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن وفدًا من رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، زار دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برفقتهم الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري، وكان في استقبالهم الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.أضاف موسى، في بيان السبت، أن الوفد زار أيضًا دير السيدة العذراء الشهير بالسريان بوادي النطرون، وكان في استقبالهم الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.ووصل وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، السبت، وكان في استقبال الوفد الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وبعضٌ من الآباء الرهبان.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.