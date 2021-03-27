محافظ مطروح يناقش سبل تيسير خدمات الاتصالات

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، اجتماعا بحضور مديرى الإدارات المعنية ونواب رؤساء المدن ومسئولي الشركة المصرية للاتصالات.جاء ذلك لمناقشة سبل تيسير خدمات الإتصالات والتليفون للمواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة بمدن وقري المحافظة ووضع مقترح أولويات لتوصيل الخدمة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات للإسراع بها مع أهميتها خاصة لمواكبة التطور التكنولوجى والتعليمي خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وأهمية نظام التعليم عن بعد ( اون لاين).ووجه محافظ مطروح بحصر وتجميع كافة مطالب ومشكلات الإتصال بالمدن الثمانية في ذلك القطاع مع حصر جميع المناطق المحرومة من خدمة التليفونات وتحديد الأولويات والاسبقية حسب الكثافة السكانية مع توفيرجميع البيانات والتفاصيل من خرائط باعمال البنية التحتية والمخطط العمرانى والرفع المساحى والبيانات الديموغرافية كعدد السكان والمنازل تحديدا دقيقا.وأوضح أن ذلك لمخاطبة وزارة الاتصالات لتوفير خدمات التليفون والإنترنت والتيسير على المواطنين بتلك المناطق موجها بحصر كافة المناطق ذات الإحتياج لأبراج شبكات إتصال للتليفونات المحمولة لمخاطبة وزارة الاتصالات بأهمية توفيرها بتلك المناطق لاهميتها القصوى في تيسير تواصل أهالى تلك المناطق أو على الطرق لأهميتها البالغة فى أى طارئ.